In casa Inter tiene banco il tema legato al futuro di Denzel Dumfries . L'esterno olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e dunque questa estate sarà quella della svolta, o si arriverà al rinnovo oppure la cessione è l'unica opzione rimasta.

Secondo quanto riporta Tuttosport, cresce però l'ottimismo in merito alla prima ipotesi, ossia quella del rinnovo: "Ottimismo che tra l’altro riguarda anche l’eventuale rinnovo di Dumfries (in scadenza nel 2025) con l’Inter. Negli ultimi contatti con i procuratori dell’olandese i nerazzurri hanno capito che ci sia margine per arrivare a dama. Dopo l’Europeo nuovi contatti per comprendere la strada da seguire".