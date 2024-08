"L’Inter si scopre fragile, un giorno d’agosto. Meglio ancora, distratta. Ed è un inedito, ripensando alla seconda stella che è stata". Apre così La Gazzetta dello Sport la sua analisi sul pareggio di ieri a Marassi: l'Inter viene raggiunta al 95' dal rigore di Messias, che Sommer aveva individuato ma che non è riuscito ad indirizzare lateralmente. Si legge sulla Rosea: "Ma i campanelli d’allarme, quelli c’erano già. Perché le partite di precampionato poco valgono ma qualcosa comunque raccontano. E i nerazzurri, per motivi vari, non hanno mai dato una sensazione di solidità durante le amichevoli.