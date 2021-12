Inter, seconda stella per cambiare storia: “Nel club sta nascendo una convinzione”

In questo periodo Simone Inzaghi, come ogni interista, canticchia per la felicità: l’isola che non c’è inizi a vedersi all’orizzonte

Marco Astori

E' un momento d'oro per l'Inter di Simone Inzaghi: conquistati gli ottavi di finale di Champions League, la squadra nerazzurra si è ripresa anche la testa della classifica in Serie A. E cresce sempre di più la convinzione di poter arrivare al tanto sognato ventesimo scudetto. Scrive La Gazzetta dello Sport: "In questo periodo Simone Inzaghi, come ogni interista, canticchia per la felicità: l’isola che non c’è inizi a vedersi all’orizzonte, lo scudetto che pareva utopia assume fattezze reali. Nelle ultime settimane la convinzione di raggiungere il ventesimo titolo, con tanto di seconda stella da aggiungere sulla maglia, è cresciuta esponenzialmente.

Anzi, centrare l’obiettivo finale potrebbe cambiare per davvero la storia dell’Inter in questa epoca traballante. Rivincere significherebbe aprire un ciclo e iniziare a demoralizzare la concorrenza domestica. E, ancora, far crescere l’appeal internazionale, ingolosire sponsor e mercati e, soprattutto, partire in prima linea nella prossima Champions. Suning ha scelto di restare in sella dalla Cina indipendentemente dai risultati, ma sa quanto questo secondo titolo sia altamente strategico: sarebbe un gioia italiana, ma pure una catapulta europea", si legge.