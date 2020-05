Inter, definito il riscatto di Sensi: al Sassuolo 20 milioni, ma attenzione alla Premier

Stefano Sensi è pronto a riprendersi l’Inter: il centrocampista ex Sassuolo, dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista, non è più riuscito a ripetersi, complici i numerosi infortuni subiti. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra non ha alcun dubbio: in estate verrà riscattato dal Sassuolo, come confermato dal Corriere dello Sport. Per la gioia di Antonio Conte, suo primo estimatore.

RISCATTO – “Il prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo è soltanto un passaggio formale, Sensi a fine stagione diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, per ulteriori venti milioni. Un patto d’onore col Sassuolo preso da Ausilio e Marotta – l’ad interista è in ottimi rapporti con Carnevali – proprio come avvenuto l’anno scorso con Politano“.

SIRENE INGLESI – Ma attenzione alla Premier League: come rivelato dal suo agente, Beppe Riso, diversi cub inglesi hanno mostrato interesse. Difficile, tuttavia, immaginare per Sensi un futuro lontano da Milano: il suo primo obiettivo è quello di riprendersi l’Inter. Senza dimenticare la Nazionale: “Sensi ha recuperato in pieno la condizione, come tutta la squadra, che mette nel mirino un’estate in cui riallacciare il discorso. E restare in corsa su tre fronti. Nel caso di Sensi, anche quattro: c’è la Nazionale che lo coinvolge ormai da un anno e mezzo, il ct Mancini gli ha già consegnato quattro volte le chiavi del centrocampo e lo avrebbe fatto più spesso se Sensi non fosse incappato in un autunno tribolato“.