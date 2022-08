Inter, uno sforzo solo per Akanji. Acerbi, la Lazio chiede 4 milioni. E Tanganga…

La trattativa per il difensore del Dortmund non è semplice, per questo la dirigenza nerazzurra tiene d'occhio anche altre piste

Non solo Akanji tra gli obiettivi dell'Inter per puntellare la difesa di Inzaghi. La trattativa per il difensore del Dortmund non è semplice, per questo la dirigenza nerazzurra tiene d'occhio anche altre piste.

"Marotta e Ausilio continuano a lavorare anche su altri profili, per non arrivare sul gong del marcato con l’acqua alla gola. Francesco Acerbi resta un candidato, per diversi motivi: conosce benissimo il calcio italiano e ha la giusta esperienza internazionale, ha già lavorato con Inzaghi alla Lazio e in più è in rotta col club biancoceleste: Lotito però vuole almeno 4 milioni per lasciarlo partire, troppi forse per un 34enne ai margini della rosa. E allora ecco che nelle ultime ore ha ripreso quota l’ipotesi Japhet Tanganga, centralone del Tottenham che piace molto anche al Milan. Gli Spurs sono disposti a cederlo in prestito, ma anche qui chiedono un obbligo di riscatto che frena il pressing nerazzurro. Uno sforzo è possibile solo per Akanji, a patto che arrivo l’ok di Zhang. Altrimenti toccherà allo svizzero forzare la mano", spiega La Gazzetta dello Sport.