Sky – Skriniar titolare in Benevento-Inter? Il Tottenham non ha affondato. Ranocchia…

Domani potrebbe giocare Skriniar dal primo minuto nella gara contro il Benevento. Il giocatore è in lizza per un posto da titolare. La trattativa con il Tottenham non è in fase di definizione. Non è arrivata dal club inglese l’offerta degli Spurs che si sono limitati per ora a fare un sondaggio, secondo quanto riportato da Skysport. Poi bisognerà capire se quanto offrirà la società inglese basterà a convincere l’Inter a cedere lo slovacco.

La posizione dell’Inter è netta sulle cessioni: sì ad offerte importanti, no ai prestiti. Vale anche per Nainggolan: la situazione la conoscono bene sia il Cagliari che il giocatore. Sulla cessione di Ranocchia i nerazzurri stanno valutando la situazione numerica a livello difensivo. Il calciatore ha detto sì al Genoa, ma i dirigenti interisti stanno prendendo tempo perché è lui in questo momento la prima alternativa a de Vrij.

(Fonte: SS24)