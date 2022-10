Inter, su Skriniar volontà chiara: “E c’è un’ipotesi che non va assolutamente considerata”

Sono settimane chiave per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar . La volontà assoluta dell'Inter è quella di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2023 e presto il club presenterà un'offerta a lui e al suo agente. Scrive Tuttosport: "La decisione di incontrare il suo procuratore dopo il match col Plzen (e non dopo il Barça, come inizialmente previsto), dimostra quanto sia dirimente passare il turno in coppa.

Altrettanto dirimente sarà la risposta di Skriniar: in caso (difficile) di una sua chiusura al rinnovo, il centrale potrebbe essere sacrificato a gennaio per non perderlo a zero. Ipotesi quest’ultima, va ribadito, non d’attualità considerato che è convinzione comune all’Inter di poter prolungare il contratto allo slovacco a cui è stata consegnata (in assenza di Brozovic e con Handanovic in panchina) pure la fascia da capitano".