Inter-Skriniar, retroscena rinnovo: offerta alzata a 7 milioni, lo slovacco…

"È uno strappo, che ha deluso il club. Il giocatore, nei colloqui per il rinnovo avviato alla fine dello scorso campionato, aveva chiesto di guadagnare sei milioni a stagione. L’Inter quell’offerta gliel’ha messa sul piatto. Ma non ha mai trovato la sponda del difensore. Di più: si sussurra che, in uno degli ultimi incontri per il contratto, quasi in maniera provocatoria il club nerazzurro abbia sottoposto a Skriniar una cifra persino superiore, intorno ai 7 milioni. Neppure lì è arrivata la risposta. Il motivo era chiaro".