Pedullà – Skriniar, PSG fermo da settimane. Lo scenario per Akanji all’Inter

Nessun movimento concreto da Parigi sul fronte Milan Skriniar. Si è mosso solo tramite intermediari il club francese, con l’Inter ancora in attesa di nuove proposte (non pervenute finora). E, anzi, in caso di permanenza, a mercato chiuso il club si muoverà per arrivare al prolungamento del contratto di Skriniar. Così il sito di Alfredo Pedullà sul futuro del difensore e non solo.