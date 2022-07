Inter, pressione al PSG per Skriniar. “Se il rilancio da 70 mln non arriverà…”

Una sorta di ultimatum. L’Inter nei contatti con il PSG ha fatto sapere di aver fretta nella trattativa che riguarda Milan Skriniar . Nelle idee della dirigenza, è lui l’indiziato numero uno a lasciare Milano, ma non si aspetterà ancora molto tempo per l’atteso rilancio. Lo fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter ha fatto sapere al Psg, attraverso gli intermediari al lavoro sull’affare, di voler accelerare. Potremmo definirlo un ultimatum, che in termini di mercato suona sempre bene: chiarezza, in un senso o nell’altro, nel giro di una settimana. Il Psg è fermo all’offerta di 60 milioni, con l’inserimento di una contropartita. Per chiudere ne servono almeno 70 cash, questa è la posizione di Zhang. Se il rilancio non dovesse arrivare, la stessa società nerazzurra si sentirà in dovere di cercare altre soluzioni in uscita, magari sempre all’interno del reparto difensivo o nel settore degli esterni, magari legate al nome di De Vrij o a quello di Dumfries”, si legge.