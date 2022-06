Inter, nella testa di Skriniar: “Non ha ansia perché ha in tasca questa promessa”

Continunano sempre più insistenti le voci in merito ad un addio all'Inter di Milan Skriniar, corteggiato dal Psg che gli promette un ingaggio altissimo. Ma cosa sta pensando in questi giorni il centrale nerazzurro? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Il ventisettenne acquistato nel 2017 dalla Samp sta vivendo le sue vacanze con la fidanzata e non tradisce una particolare ansia perché ha in tasca la promessa dell'Inter di rinnovargli il contratto fino al 2026 a 5 milioni netti a stagione.