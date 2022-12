CorSera – Inter, ecco il sogno per il mercato di gennaio: “Non sarà facile”

Ha un nome e un cognome il sogno dell’Inter per il mercato invernale. Lo svela il Corriere della Sera in vista di gennaio

“Di nomi in entrata in casa Inter si parla pochissimo, almeno per gennaio. Il sogno resta quello di contrattualizzare Marcus Thuram, ma la concorrenza del Bayern Monaco per il francese è davvero agguerrita: non sarà facile”, si legge.