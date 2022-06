Non solo Asllani-Bellanova: “Coi soldi dal Monza l’Inter vuole quest’altro giovane”

Il telefono è caldissimo in viale della Liberazione, con l'Inter che sta facendo un grande lavoro per cercare di piazzare il prima possibile i suoi esuberi. Con l'obiettivo, poi, come spiega il Corriere dello Sport, di chiudere diverse operazioni futuribili: "Incassati dal Monza i soldi per Di Gregorio, i dirigenti nerazzurri sperano di trovare un accordo con Galliani anche per Pirola e magari per gli altri elementi nel mirino dei brianzoli (Sensi e Pinamonti). Ciò consentirebbe all'Inter di avere i soldi per chiudere l'affare Asllani, quello "apparecchiato" con il Cagliari per Bellanova e forse pure quello con il Genoa per Cambiaso, che sarebbe mandato a giocare. Mkhitaryan sarà in città la prossima settimana per la visite mediche", scrive il quotidiano.