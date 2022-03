Romano: “Difesa, Inter vuole solo Bremer. Frattesi non in chiusura. E David…”

Nel corso del suo podcast Here We Go, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter

Marco Astori

Nel corso del suo podcast Here We Go, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter, soprattutto in entrata: "Per l'Inter non c'è Christensen o un altro difensore: il giocatore su cui il club sta lavorando è Gleison Bremer. L'Inter è convinta sul punto di vista tecnico, tattico e mentale: bisogna trovare gli accordi economici. Non farei cifre oggi: l'Inter sta lavorando sull'operazione ma non è un discorso ancora chiuso. Il rischio è che possa arrivare un club straniero ma Bremer è la priorità dell'Inter.

Frattesi? Bisogna capire il prezzo: non puoi fare un mercato da 200 milioni di euro. Va anche capita la necessità dell'Inter di gestire i costi. E' importante dire che Frattesi all'Inter piace tantissimo: il club nerazzurro si è mosso in anticipo, rientra in una lista di nomi, non è ancora in chiusura. David? Non sono così sicuro che possa arrivare in Italia: ci sono tante possibilità forti all'estero, soprattutto in Premier. Non c'è dubbio che piaccia all'Inter, ha mandato degli scout a vederlo: il problema solito sono i costi, sarà difficile spostarsi da 40-50 milioni, non è un discorso caldo".