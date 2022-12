Sky – Inter-Sommer, ecco la verità: “È un obiettivo, Ausilio non ne parla perché…”

Sommer a parametro zero è possibile? "Rispondo solo sui nostri giocatori e mi fa piacere pensare ai rinnovi dei nostri ragazzi", ha detto Piero Ausilio a Sky Sport. Cosa c'è dietro la risposta del direttore sportivo dell'Inter? A svelarlo è l'esperto di mercato Luca Marchetti in onda a Sky appunto.

"Sommer? Ausilio non ne voleva parlare perché non è ancora suo. L’Inter ci sta lavorando perché è un parametro zero, perché Handanovic e Cordaz sono in scadenza, Onana ora è il titolare. Sommer è un obiettivo di mercato dell’Inter, il club ci sta parlando. Bisogna stare attenti sul discorso portieri, il mercato si può accendere all’improvviso, parlo in generale”.