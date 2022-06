Inter, nuova idee in difesa. Sondaggio col Leicester per Soyuncu e spunta un altro nome

"A Londra in questi giorni c’è per esempio Fali Ramadani, agente di Milenkovic. Ma il giro d’orizzonte ha anche regalato l’interesse per due nomi nuovi per la difesa dell’Inter. Ausilio ha visto i dirigenti del Leicester per il forte difensore turco Soyuncu, classe 1996. Non solo: sul taccuino nerazzurro è spuntato anche il nome dello svizzero di origini nigeriane Akanji, legato al Borussia Dortmund ma in scadenza nel 2023", rivela La Gazzetta dello Sport.