Inter, tracciato l’identikit del nuovo centrocampista: sondaggio per Thuram jr

Il centrocampista francese del Nizza, classe 2001, possiede i requisiti ricercati dalla dirigenza nerazzurra

Uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter è un centrocampista in grado di sostituire all'occorrenza Marcelo Brozovic, autentico elemento insostituibile della rosa nerazzurra. La dirigenza interista, insieme a Simone Inzaghi e al suo staff, ha già tracciato l'identikit del profilo ideale: un giocatore giovane, duttile, forte fisicamente e bravo tecnicamente. Caratteristiche trovate in Kheprene Thuram, classe 2001 attualmente in forza al Nizza, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus. Un nome visionato più volte e apprezzato dagli osservatori del club di Viale della Liberazione, che hanno già stilato relazioni più che positive.