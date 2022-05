Inter, sorpresa per Inzaghi: oggi in sede con lui anche il primo acquisto

L'allenatore nerazzurro sarà in viale della Liberazione in tarda mattinata: con lui anche il primo acquisto della prossima stagione

Ci sarà infatti anche André Onana, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Tra i corridoi, il tecnico troverà infatti il suo nuovo portiere. Andrè Onana è atteso per la prima volta in visita pastorale nella sede del club per cui ha firmato a parametro zero. Ieri il camerunese parava a San Siro nell’Integration Heroes Match, il match solidale organizzato dal suo connazionale Samuel Eto’o, mentre oggi sentirà l’aria che si respira nel cuore della società. Discuterà con Inzaghi, col presidente Zhang e visiterà pure il museo arricchito da poco con una Coppa Italia".