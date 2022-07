Inter, niente Bremer? “Il club spera di chiudere questa coppia per la stessa cifra”

Lo scenario peggiore per l'Inter sarebbe perdere Gleison Bremer e pure Milan Skriniar. E come reagirebbe il club nel caso in cui dovesse accadere tutto questo? I nomi sono noti, come spiega La Gazzetta dello Sport: "In casa di partenza danarosa di Skriniar, l’Inter ha sempre pensato di raddoppiare: non uno, ma due difensori da inserire per assorbire al meglio lo scossone nel reparto. Per questo sono risalite le quotazioni di Nikola Milenkovic, pallino del d.s. Ausilio: ha una promessa dalla Fiorentina per essere liberato per 15 milioni e con l’Inter si era già trovata un’ipotesi di accordo, sulla base di un contratto da 2,5 milioni, ma anche qui si rischia la collisione con la Juventus. L’Inter spera di spendere per la coppia Demiral (o Akanji) più Milenkovic una cifra non troppo diversa da quella che aveva immaginato per Bremer. Sempre Skriniar permettendo: se lo slovacco dovesse rimanere, molti nell’Inter esulterebbero. Ma a quel punto si aprirebbe un nuovo dossier bollente: un altro big, diverso da Skriniar, finirebbe presto o tardi sulla porta.