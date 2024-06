Inter, sul rinnovo Inzaghi trapela la parola d’ordine di Marotta

L'aggiornamento sulla trattativa per il rinnovo del tecnico dopo il secondo incontro con l'agente in sede

La trattativa procede e presto arriverà a definizione. Per questo sul futuro di Simone Inzaghi non c'è alcun dubbio. Lo specifica anche il Corriere dello Sport di oggi: "Come preventivato, il secondo incontro nel giro di due settimane non ha portato direttamente alla fumata bianca, ma da entrambe le parti continua a trapelare ottimismo. La discussione va avanti e di certo la scadenza del nuovo accordo (quello attuale dura fino al 2025) è uno dei temi, visto che si parla di un biennale o di un solo anno con opzione per il secondo.