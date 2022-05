Inter, Marotta vigile su tutti gli svincolati. Certezza Suning: “Vuole una squadra al top”

L'obiettivo dell'Inter è rimanere al vertice. La dirigenza si sta muovendo per garantire a Inzaghi una rosa ancora più competitiva

Andrea Della Sala

Ancora non si sa come si concluderà questa stagione, ma l'obiettivo dell'Inter è rimanere al vertice anche nelle prossime annate. Per questo la dirigenza si sta muovendo per garantire a Inzaghi una rosa ancora più competitiva, seguendo i dettami del club che non ha intenzione di ridimensionare il progetto.

"La strategia dell’Inter sul mercato resterà quella delle ultime sessioni: provare a cogliere le opportunità per mantenere una squadra ambiziosa e competitiva, in Italia e in Europa. Per questo diventa fondamentale mantenere il più possibile intatta l’ossatura della squadra (blindando Lautaro) che nelle ultime due stagioni è tornata a vincere trofei, pur sapendo che qualche sacrificio andrà pur fatto per rispettare i paletti imposti da Suning. Ma perdere Perisic a zero, per di più con la possibilità di vederlo il prossimo anno con la maglia della Juve, sarebbe un danno tecnico prima ancora che una beffa", racconta La Gazzetta dello Sport.

"La Juve si sta muovendo pesantemente sul mercato per tornare a imporre il proprio dominio sul campionato, dopo aver chiuso per la prima volta senza titoli dopo dieci stagioni di successi. E il Milan è destinato a fare più paura dal prossimo anno, con uno scudetto – probabile – sul petto e una nuova proprietà pronta a investire per riportare il club ai fasti di un tempo. Marotta e Ausilio sono vigili su tutti gli svincolati di livello internazionale: non solo Dybala, anche Mkhitaryan è finito nei radar nerazzurri in caso di mancato accordo con la Roma. Serve gente così per rimanere al top in ogni reparto, in attesa di capire se e chi sarà l’uomo da sacrificare per far respirare le casse del club. Ma una cosa è certa: anche Suning vuole un’Inter sempre al top", spiega il quotidiano.