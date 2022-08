Inter, Akanji si complica. Proposto Tanganga, ma col Tottenham c’è un problema

"L’attivo di mercato, aggiornato, sale a 35 milioni, che potranno diventare 40. Il traguardo di (almeno) 60 milioni, insomma, è più vicino, ma non ancora tagliato. Ecco perché l’incasso per il giovane centrocampista, a meno di sorprese, non verrà utilizzato per l’ultima aggiunta alla rosa, ovvero il sostituto di Ranocchia. L’innesto dovrà essere completato a costo zero, o quasi: quindi, con ogni probabilità, in prestito. Su queste basi, evidentemente, la pista Akanji - il preferito e con il quale esiste una base d’intesa - resta complicata, tenuto conto del contratto in scadenza nel 2023. Il Borussia Dortmund punta ad una cessione a titolo definitivo", spiega il Corriere dello Sport.