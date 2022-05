Inter, non solo Udogie e Bellanova in fascia: “C’è una terza opzione da seguire”

Un terzo nome come possibile rinforzo in fascia dell’Inter. Il Corriere dello Sport aggiunge una candidatura a quelle di Bellanova e Udogie

Un terzo nome come possibile rinforzo in fascia dell’Inter. Lo svela il Corriere dello Sport oggi, che aggiunge una candidatura a quelle di Bellanova e Udogie dopo l’addio di Ivan Perisic. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “L’addio di Perisic porterà l’Inter ad acquistare un esterno per avere le fasce coperte. Cambiaso resta un’opzione da seguire, ma, per motivi diversi, vanno tenute ben monitorate le piste che portano a Bellanova e Udogie.

Il primo, che il Cagliari riscatterà dal Bordeaux per 500.000 euro, sarà subito rivenduto. A lui è interessata pure la Fiorentina. L’Inter lo piazzerebbe a destra, come alternativa a Dumfries, e sposterebbe sul lato opposto Darmian. Bellanova è valutato in viale della Liberazione 7-8 milioni, piace tanto per la forza e la spinta che ha e con il Cagliari può essere individuata una contropartita tecnica che dia una mano al ritorno immediato in A dei sardi. Udogie, che l’Udinese ha pagato 4 milioni dall’Hellas, è valutato almeno 15 milioni e c'è la concorrenza della Juventus. Operazione più complessa, addirittura impossibile da chiudere senza inserire un elemento come contropartita visto che l’Inter non ha al momento soldi da investire senza aver fatto cessioni”, si legge.