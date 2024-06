Con una cavalcata incredibile, l'Inter ha dominato in campionato conquistando lo scudetto numero 20 della sua storia. Per l'occasione Marcus Thuram ha contattato il suo amico Yoni Berete, proprietario della gioielleria di Anversa Berete Jewellers, per rendere unico un momento storico. "Il mio amico Marcus Thuram mi ha contattato e mi ha chiesto di venire a Milano per parlare di un design molto specifico", dice Yoni Berete a GVA. "Lui (Thuram, ndr) voleva realizzare qualcosa di speciale per tutta la squadra”, spiega Berete. Insieme al suo amico Marcus Thuram – e ai suoi compagni di squadra Hakan Çalhanoğlu e Marko Arnautović – Berete ha progettato un anello per festeggiare la vittoria del campionato. Uno per ogni giocatore della squadra.