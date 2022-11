Inter, vuoi Thuram subito? Serve un’uscita. Il club ha già scelto chi mettere sul mercato

La dirigenza dell'Inter lavora per portare il francese subito a Milano, servono 10 milioni, per questo si pensa a una cessione

Andrea Della Sala

L'Inter vuole Marcus Thuram. L'attaccante francese è stato già molto vicino due sessioni fa, ma poi il suo infortunio bloccò la trattativa. Ora il club nerazzurro vorrebbe portarlo in Italia a gennaio per anticipare la concorrenza del Bayern pronto ad alzare l'offerta per l'ingaggio, essendo in scadenza di contratto.

"E' evidente che Thuram a gennaio sarebbe un colpo per l’immediato, in un reparto che si è scoperto corto in qualche occasione. Ma sarebbe certamente un investimento di prospettiva, considerato il livello raggiunto dal calciatore. Detta in estrema sintesi: se l’Inter riuscirà a mettere le mani su Thuram a gennaio, è perché in ottica prossima estate c’è la ragionevole certezza di non ripartire dall’attuale parco attaccanti. La logica vorrebbe che il primo a entrare in discussione fosse Correa. L’argentino è stato in bilico anche la scorsa estate, quando l’Inter pensava ancora a Dybala pure dopo aver ingaggiato Lukaku. Ma la verità è che intorno al Tucu il mercato non si è mosso, e sì che in Inghilterra qualche sondaggio era stato fatto. Il futuro dirà se sul Tucu qualcosa cambierà", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Di certo, non aiuta neppure il fatto che sia stato costretto a saltare il Mondiale, una potenziale vetrina. C’è poi anche la questione Lukaku. L’infortunio ne ha condizionato il rendimento, ma bisognerà capire anche cosa vorrà fare il Chelsea a fine stagione. Il presidente Boehly potrebbe decidere di farlo rientrare e cercare un nuovo acquirente per il 2023-24. Su Dzeko e sul suo rinnovo pende invece una questione anagrafica che non è da sottovalutare: che l’Inter oggi voglia trattenere il bosniaco non c’è dubbio, ma il punto verrà fatto più avanti. Punto che nessuno vorrebbe fare su Lautaro, per la verità. Per lui - come per tutti i giocatori in rosa - molto dipenderà dalle eventuali offerte. Ecco perché provare ad anticipare il colpo Thuram avrebbe un senso. Mica semplice. Ma val la pena provarci", chiude Gazzetta.