CdS – Inter, rischio beffa per Tonali: offerta del Milan, Marotta e Ausilio hanno due problemi

Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Sandro Tonali all’Inter, ma l’inserimento concreto del Milan mette in seria discussione l’arrivo del centrocampista classe 2000 del Brescia e della Nazionale alla corte di Antonio Conte. Come riferisce il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane Paolo Maldini ha lavorato sottotraccia per tentare il sorpasso sui ‘cugini’: proposto un prestito con diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente da Cellino, che vuole ricavare i 35 milioni di euro preventivati.

Cifra che l’Inter era disposta a raggiungere con un’operazione imbastita sulla formula del prestito con obbligo di riscatto tra parte fissa e bonus. Secondo il Corriere dello Sport, l’immobilismo nerazzurro e il ritorno di fiamma per Arturo Vidal preoccupano l’entourage del calciatore. Marotta e Ausilio hanno smesso di farsi sentire e Cellino non ha gradito questa mossa. Il presidente del Brescia ha iniziato a guardarsi intorno prima della proposta rossonera.

Per ora l’Inter resta in pole position ma deve affrontare due problemi: il primo è legato all’aspetto economico, con la necessità di autofinanziarsi, e il secondo è rappresentato dal sovraffollamento a centrocampo con i già tanti calciatori presenti e il ritorno di Nainggolan. Marotta e Ausilio devono, dunque, cedere un paio di calciatori e accumulare un tesoretto di 35 milioni se vogliono chiudere l’affare Tonali ed evitare lo ‘scippo’ del Milan.