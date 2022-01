Inter, per l’estate tre nomi: un acquisto definito, si lavora sugli altri due

L'Inter guarda sempre con grande attenzione al mercato degli svincolati: fatta per Onana, anche Ginter interessa ai nerazzurri

"Per quel che riguarda il mercato estivo, invece, l'Inter si è già mossa per mettere a segno due colpi importanti, sia in porta che in difesa: tra i pali i dirigenti nerazzurri hanno bloccato André Onana, portiere camerunese di venticinque anni in scadenza con l'Ajax a giugno e pronto, quindi, a prendere l'eredità di Samir Handanovic. In difesa, invece, il nome uscito negli ultimi giorni è quello di Matthias Ginter: il centrale tedesco classe 1994 ha già annunciato l'addio al Borussia Monchengladbach (anche lui va in scadenza a giugno), e l'Inter si è mossa per instaurare i primi contatti con l'agente del giocatore (lo stesso di Calhanoglu). Infine, per il centrocampo, il giocatore che l'Inter insegue è Davide Frattesi: una pista ambiziosa che porterebbe la società nerazzurra a puntare su uno dei più interessanti giovani presenti nel calcio italiano", spiega Sky Sport.