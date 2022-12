Dal Brasile – Inter sul difensore del Sassuolo Tressoldi. Il Gremio ha il 10% della rivendita

L'Inter monitora il mercato alla ricerca di difensori per ringiovanire il reparto. Nel mirino dei nerazzurri è finito il brasiliano che gioca in Serie A

Con Skriniar e De Vrij in scadenza di contratto l'Inter deve cercare di farsi trovare pronta qualora non trovasse un accordo coi due difensori. Il club nerazzurro monitora il mercato anche per ringiovanire il pacchetto arretrato e nel mirino ci sarebbe anche un difensore brasiliano che gioca già in Serie A.