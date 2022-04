Inter, col “Tripletino” cambia qualcosa sul mercato in uscita? Ecco la risposta

Se si cercano ricadute dirette del Tripletino per acquisti e cessioni, siamo sulla strada sbagliata. Ma non fino in fondo

Marco Astori

Ghiottissima occasione per l'Inter, che nonostante le grandi cessioni della scorsa estate, ha la possibilità di concludere la stagione addirittura con tre titoli: Supercoppa (già vinta), scudetto e Coppa Italia. Ma l'eventuale conquista di tutti i trofei potrebbe cambiare qualcosa in sede di mercato? La Gazzetta dello Sport risponde così: "Se si cercano ricadute dirette del Tripletino per acquisti e cessioni, siamo sulla strada sbagliata. Ma non fino in fondo. C’è un legame indiretto tra vittorie e mercato che va comunque spiegato.

Le vittorie si pesano anche sui curriculum dei calciatori. Un giocatore vincente vale di più, in termini di cartellino, dello stesso calciatore che nel palmares non può scrivere nulla. I successi aumentano il valore di ogni singolo protagonista. E questo per l’Inter sarebbe un vantaggio. Non è un mistero che la società sarà costretta a far ricorso alle cessioni anche la prossima estate. Banalizzando il discorso - ma in fondo neppure troppo - Lukaku senza scudetto un anno non avrebbe portato nelle casse dell’Inter 113 milioni, come poi effettivamente è accaduto", si legge sul quotidiano.