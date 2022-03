GdS – Inter, tutti sotto esame (big inclusi): “I motivi sono questi due”

Tutti sotto esame. La Gazzetta dello Sport individua solo 11 “certezze” nella rosa dell’Inter, sui 25 giocatori che la compongono

Tutti sotto esame. La Gazzetta dello Sport individua solo 11 “certezze” nella rosa dell’Inter, sui 25 giocatori che la compongono. E spiega nel dettaglio la situazione in vista del mercato e della nuova stagione: “Dei 25 oggi con Inzaghi, solamente 11 sono pressoché sicuri di far parte della squadra di domani. Anche se nulla è scritto nella pietra, per due motivi. Il primo: c’è una linea che l’Inter vuole tenere e che vale come regola assoluta, quella che tutti devono sentirsi sotto esame. Il secondo motivo: un club che si autofinanzia è necessariamente un club che farà ricorso al mercato in uscita. E lo farà in maniera pesante, questo raccontano le previsioni: ecco perché tutto è in ballo. Sì, anche il futuro dei big. Dipenderà dalle offerte in arrivo, certo. Ma pure dal rendimento da qui in avanti”, si legge.