L' Inter si prepara ad affrontare la Stella Rossa in Champions League . I nerazzurri arrivano alla sfida di oggi dopo una vittoria in trasferta contro l' Udinese . Ecco come Piotr Zielinski ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Spero di fare una bella partita e di aiutare la squadra".

"Quanto è importante fare bene stasera? Importantissimo, con queste squadre non si può sbagliare. Siamo una grande squadra, dobbiamo dimostrare alle altre squadre la nostra grandezza. Come mi trovo in questo centrocampo? Mi trovo benissimo, il centrocampo è veramente forte, tutti hanno qualità altissime. È un bene per tutta la squadra", ha concluso Zielinski.