UFFICIALE – Inter, depositato in Lega il contratto di Topalovic

Non solo Piotr Zielinski. L'Inter ha depositato in Lega Calcio anche il contratto del baby Luka Topalovic, che arriva a titolo definitivo

Non solo Piotr Zielinski. L'Inter ha depositato in Lega Calcio il contratto del centrocampista polacco ex Napoli, ma anche quello del baby Luka Topalovic. Il centrocampista sloveno classe 2006 arriva a titolo definitivo dal Domzale sulla base di un milioni di euro più una percentuale sull'eventuale futura rivendita.