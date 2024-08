Asllani c'è. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, il centrocampista italo-albanese ha svolto questo pomeriggio tutto l'allenamento in gruppo

Asllani c'è. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, il centrocampista italo-albanese ha svolto questo pomeriggio tutto l'allenamento in gruppo e sarà con il resto della squadra nella trasferta di domani a Marassi contro il Genoa per l'esordio in campionato dei nerazzurri.

Out invece Zielinski (che proverà a recuperare per il Lecce) e de Vrij (terapie). Scrive il giornalista:

"Inter. Asllani ha fatto tutto il lavoro con la squadra e parte per Genova. Out Zielinski (che si allenerà in questi giorni ad Appiano con obiettivo Lecce) e De Vrij (terapie per lui e Buchanan). Formazione si va verso 11 classico con Bisseck in vantaggio su Pavard".