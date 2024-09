Il laterale mancino dovrebbe saltare la sfida di Manchester contro il City: punta al recupero per il derby col Milan

Federico Dimarco e il Manchester City resteranno legati da un ricordo amaro: l’immagine sbiadita di un’occasione sfumata nella finale di Champions League. L'esterno, cresciuto con il cuore nerazzurro, si trovò a un passo dal pareggiare in quella partita, ma il suo colpo di testa, a porta praticamente vuota, fu incredibilmente respinto da Lukaku. Un episodio ormai passato alla storia. Tuttavia, la possibilità di una rivincita personale contro Pep Guardiola sembra sfumare per Dimarco: un affaticamento ai flessori della coscia sinistra, rimediato negli ultimi minuti della gara contro il Monza, potrebbe tenerlo fuori dai giochi.

Nonostante Simone Inzaghi avesse inizialmente rassicurato sul suo stato fisico, il dolore avvertito dopo una lunga rincorsa difensiva contro il Monza è stato un campanello d'allarme. Dimarco, con una mano sulla coscia, aveva subito fatto presagire che qualcosa non andava. Ora, con le possibilità di un recupero lampo quasi nulle, l’obiettivo è di riaverlo a disposizione per il derby contro il Milan. Oggi l’esterno effettuerà un ultimo test ad Appiano, ma le speranze di vederlo in campo contro il City sono ormai ridotte al minimo.