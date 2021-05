Inter, le linee del mercato in uscita: tanti ai saluti. E attenzione a Brozovic

Ridurre i costi del monte ingaggi e ringiovanire la rosa: i nerazzurri hanno indicato le priorità da seguire

Fabio Alampi

Ridurre i costi del monte ingaggi e ringiovanire la rosa: sono questi gli obiettivi primari del mercato dell'Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle operazionni in uscita, che potrebbero riguardare anche un titolarissimo: "L'Inter del futuro ragiona su questo doppio binario: contenimento dei costi e abbassamento, nei limiti del possibile, dell'età media, specie delle seconde linee. C'è chi va considerato in uscita secondo la scadenza naturale del contratto: Young tornerà in Inghilterra, il suo contratto non sarà rinnovato. Saluterà pure Kolarov: il serbo ha offerte dalla Turchia ma potrebbe restare a giocare in Italia.

Da monitorare la situazione di Ranocchia: un rinnovo non è totalmente da escludere, anche se non va dimenticato come il centrale fosse di fatto già stato ceduto alla fine dello scorso settembre. Attenzione a Brozovic: ha il contratto in scadenza nel 2022, i discorsi per il rinnovo non sono ancora partiti, un suo addio non è da escludere in caso di offerte.

Cambi anche in porta. Il contratto di Padelli non sarà allungato. E lascerà la Pinetina anche Radu: il romeno potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare Silvestri con il Verona, di sicuro lui stesso non ha intenzione di restare un altro anno intero in panchina, al netto della voglia dell'Inter comunque di cercare nuove soluzioni tra i pali dietro Handanovic. Saluterà l'Inter anche Pinamonti: poco impiegato in questa stagione, lascerà il ruolo di quarto attaccante ad altri nella rosa nerazzurra".