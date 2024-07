Il centrale classe '99, rientrato dal prestito allo Standard Liegi, è pronto per tornare a giocare in patria

Zinho Vanheusden è pronto per tornare a giocare in Belgio: il difensore classe '99, rientrato a Milano dopo il mancato riscatto da parte dello Standard Liegi, lascerà nuovamente l'Inter.

Come scrive il giornalista Sacha Tavolieri, nella giornata di oggi è attesa l'ufficialità del trasferimento del centrale belga al Mechelen. Operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con Vanheusden - sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2026 - che ha già dato il suo ok per il ritorno in patria.