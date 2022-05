Repubblica – Inter, mossa da vecchia volpe di Marotta. Intanto infatuazione per…

Diverse le voci che circondano l'ambiente nerazzurro a pochi giorni dall'ultimo turno di campionato

La Repubblica in edicola questa mattina fa il punto delle voci che circondano l'Inter a pochi giorni dal termine del campionato. Questo il focus: "Il corteggiamento della Juventus a Perisic e le indiscrezioni sulla nuova casa di Dybala a Milano non si possono nascondere, come l’infatuazione per Arnautovic, possibile cavallo di ritorno, lui che per ironia della sorte ha forse sfilato il tricolore dalle maglie nerazzurre col gol nel 2-1 di Bologna prima della papera di Radu. Marotta, vecchia volpe di questi palcoscenici, ha spostato l’attenzione su se stesso, confessando il mancato arrivo di Allegri. Per ora ad Appiano solo sorrisi e una grigliata gestita da Lautaro e Correa".