Inter, può tornare di moda un vecchio nome: “Verrebbe accolto a braccia aperte”

Alla Pinetina e in viale della Liberazione, alla cifra giusta, accoglierebbero a braccia aperte questo nome

E' piena crisi per l'attacco dell'Inter, che non riesce a trovare né intesa né tantomeno la costanza nel gol. Ecco dunque che partono le riflessioni sul futuro, con Duvan Zapata, nome già cercato dal club la scorsa estate, indicato dal Corriere dello Sport come possibile antidoto: "L'Inter lo voleva anche la scorsa estate, quando per sostituire Lukaku, Inzaghi chiese la coppia Dzeko-Zapata. L'Atalanta però lo dichiarò incedibile e, dopo l'infortunio di Thuram, i nerazzurri ripiegarono su Correa.