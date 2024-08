Focus sulla corsa scudetto in Serie A oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ai nastri di partenza, l'Inter è ancora davanti a tutti per il quotidiano, che spiega anche i motivi:

"L’Inter ha il problema opposto delle rivali. Le altre sono tutte ai lavori in corso, chi più chi meno. I nerazzurri devono soltanto migliorare un tessuto affidabile, cosa non facilissima se non prendi top irraggiungibili come Bellingham o Mbappé. I rinforzi sembrano comunque azzeccati nel segno della continuità: ogni ruolo ha ormai due nomi (quasi) alternativi, Bisseck sta crescendo e il precampionato ha confermato che i principi sono rimasti gli stessi. Insomma, si riparte dall’Inter. Taremi è un terzo attaccante titolare che può mettere pressione a Thuram, Zielinski giocherebbe dovunque in A, ma entrambi sono infortunati. Sembra che l’età non incida su Mkhitaryan. Manca un’altra punta di riserva, visto che di Arnautovic e Correa si farebbe a meno, ma sono dettagli. Inzaghi dovrà gestire una discreta abbondanza, cominciando da titolari “di riserva” tipo Frattesi.