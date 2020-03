Inter, Vertonghen. Lui: “Devo pensare alle opzioni che avrò. Lingua e cultura che imparerò”

Jan Vertonghen è stato associato all’Inter. E ci sarebbe anche lo zampino di Lukaku sull’interesse dei nerazzurri. Il difensore belga del Tottenham non ha ancora rinnovato il suo contratto. E lui stesso ha parlato con una tv del suo Paese, durante il programma, De Kleedkamer e ha spiegato: «In questa fase devo prendere un foglio e scrivervi sopra i pro e i contro rispetto alle opzioni che presto avrò rispetto al mio futuro. Dovrò decidere cosa voglio fare della mia carriera. Tra tre o quattro anni poi tornerò nel luogo nel quale chiuderò la mia carriera. Devo iniziare a pensare ancora dove voglio vivere, quale lingua voglio imparare e in quale cultura voglio vivere. Inoltre devo decidere quali tornei voglio ancora giocare. Non voglio pentirmi di niente nella mia carriera». Mourinho ha espresso il desiderio che rinnovi. Lo convincerà?

(Fonte: Mirror)