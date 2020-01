Inter, per Vidal serve un rilancio: il Barcellona apre alla cessione, ma chiede certezze

Arturo Vidal rimane l’obiettivo numero uno del’Inter per gennaio: secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra proverà ad accontentare le richieste di Antonio Conte, ma prima c’è da fare i conti con la posizione del Barcellona, che chiede garanzie prima di privarsi del centrocampista cileno.

IL BARCELLONA CHIEDE CERTEZZE – “Vidal, come noto, è il rinforzo indicato da Conte e l’Inter vuole accontentare il suo allenatore. Ma c’è da vincere la resistenza del Barcellona, che, almeno a parole, fa muro. In realtà ha la necessità di vendere per sistemare il bilancio e, infatti, se avesse la certezza di incassare almeno una ventina milioni, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto, lascerebbe andare il cileno. Tanto più che ha già individuato in Olmo, della Dinamo Zagabria, il suo sostituto. Marotta e Ausilio, al momento, sono fermi a una valutazione di 12-13 milioni e preferirebbero un semplice diritto di riscatto. Sono consapevoli, però, della necessità di un rilancio, ma i tempi non sono ancora maturi“.

I TEMPI DELLA SVOLTA – “Ieri, il Barca ha giocato con l’Espanyol (Arturo è entrato nella ripresa e ha segnato il 2-1), poi la prossima settima ci sarà la Supercoppa spagnola in Arabia. Insomma, l’eventuale svolta arriverà solo dopo il match con l’Atalanta, ultima giornata del girone di andata. Nel frattempo, meglio che il cileno prosegua nella sua opera di logoramento. Anche se il club catalano ha messo nel mirino soprattutto il suo procuratore Felicevich. Vidal, infatti, è ancora troppo importante per andare allo scontro frontale“.