Vidal, il rendimento con Conte in zona gol. Lo schema dell’Inter con il cileno

Arturo Vidal è appena sbarcato a Milano e già si parla della sua posizione in campo nell’Inter di Conte. L’allenatore nerazzurro ha voluto fortissimamente il cileno. Con lui alla Juve ha giocato per tre stagioni e ha fatto del suo meglio anche in zona gol. In bianconero e con il tecnico in panchina ha segnato 40 reti e fornito 21 assist. Questo il dettaglio del rendimento del giocatore al servizio del mister:

2011-2012: Gol 7, assist 4;

2012-2013: gol 15, assist 12;

2013-2014: gol 18, assist 5;

Nel centrocampo nerazzurro potrebbe giocare vicino a Brozovic (o Sensi) e accanto a Kolarov che viene schierato a sinistra. Questa, secondo Skysport, la possibile formazione della prossima stagione con il cileno tra i protagonisti:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic (Sensi), Vidal, Kolarov, Lautaro, Lukaku.

(Fonte: SS24)