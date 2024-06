Non solo i numeri strabilianti in campo, con la conquista della seconda stella. L'Inter vola anche a livello social

Anche i numeri del club continuano ad essere strabilianti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Tutto quello che gira intorno all'Inter, però, in questo momento... tira in maniera incredibile: la campagna abbonamenti è iniziata in modo molto positivo (per ora è riservata solo al rinnovo di chi ha la tessera stagionale), ma impressionano anche i dati di Tik Tok che nel mese di aprile mettono l'Inter al quarto posto tra i club europei (dietro Real Madrid, Barcellona e Manchester City; davanti alla Juventus quinta) come totale di views (123 milioni)"