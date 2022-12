CorSera – Inter, c’è la volontà di trattenere Dzeko. Discorso diverso per gli altri rinnovi

Non solo Skriniar, in casa Inter è tempo di parlare anche di altri rinnovi. Dzeko in primis, poi le altre situazioni da chiarire

In casa Inter il primo nome sulla lista dei rinnovi è quello di Skriniar, al quale è stata presentata un'offerta e si attende risposta. Ma il difensore non è l'unico a dover trattare il prolungamento del contratto.

"Poi sarà il momento di pensare agli altri rinnovi, da Edin Dzeko a Matteo Darmian, passando per Samir Handanovic e D’Ambrosio, due che hanno legato gran parte della propria carriera ai colori nerazzurri. Da parte della dirigenza c’è la volontà di trattenere Dzeko, e la trattativa sembra possibile. Più difficile, invece, rivedere all’Inter gli altri: può essere l’occasione di rinnovare la rosa, salutando tre che a Milano hanno dato tanto ma che si avvicinano ormai al finale di carriera. Da capire anche il futuro di Romelu Lukaku e Francesco Acerbi, attualmente in prestito: l’Inter vuole provare a trattenere l’attaccante belga per cui è stato fatto uno sforzo in estate e che Milano non vorrebbe lasciarla più. La situazione dell’ex Lazio, invece, verrà chiarita più avanti", riporta il Corriere della Sera.