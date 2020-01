Inter, è Young l’alternativa a sinistra: ha già detto sì. Godin via? Già pronto il sostituto

Non solo a centrocampo e in attacco: l’Inter è molto attiva sul mercato anche per rinforzare il reparto arretrato. E, viste le difficoltà per arrivare a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, il club nerazzurro ha virato su un terzo giocatore sempre dalla Premier League: “In queste ore sta prendendo corpo la candidatura di Ashley Young, 34 anni, difensore eclettico (può giocare su entrambe le fasce) del Manchester United – scrive La Gazzetta dello Sport -, anche lui a fine contratto con i Devils. Negli ultimi tempi Solskjaer lo ha messo in naftalina e lui appare interessato all’ipotesi di un cambio in corsa.

Di certo Lukaku non può che parlargli bene dell’ambiente interista, ma lo stesso Smalling nella Roma ha avuto un ottimo impatto con la Serie A. Insomma l’interesse è reciproco e ciò non può che agevolare il tutto. Questa trattativa è chiaramente in alternativa a quella con il Chelsea per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il club di Abramovich fa richieste choc e la virata su Young garantisce costi molto inferiori. Sempre in tema di ex-United, va posta attenzione al nome di Darmian, ora al Parma. Se si aprissero delle opportunità per Godin, intristito da troppe panchine, in viale della Liberazione sta prendendo corpo l’idea di sostituirlo proprio con l’ex milanista che può farsi valere anche come marcatore“.