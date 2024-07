"Cominciare presto, evidentemente, non potrà che agevolare Zielinski. Che, come premesso, deve rilanciarsi dopo le amarezze vissute in questi mesi. Ma che, soprattutto, dovrà calarsi in un nuovo impianto di gioco, capace lo scorso anno di girare alla perfezione o quasi. Il polacco sbarca in nerazzurro senza la certezza del posto da titolare. Anzi, tenuto conto delle abitudini di Inzaghi e pure dell'importanza di Mkhitaryan, c'è da credere che comincerà da alternativa di lusso. Del resto, l'armeno è un ideale equilibratore, in grado di dare una mano in copertura e in regia, ma anche di garantire qualità alla manovra offensiva. Zielinski dovrà fare lo stesso. E, chiaramente, ha tutti i mezzi e le doti per riuscirci. Si dividerà quello spot in mediana con Mkhitaryan per tutto l'arco della stagione. Anche perché è impensabile che l'armeno sia ancora il giocatore di movimento con più minutaggio in assoluto".