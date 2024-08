Partita sontuosa dell'Inter che batte l'Atalanta a San Siro con quattro reti. Ecco come l'ha vissuta e analizzata Simone Inzaghi , ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Bravi i ragazzi per la determinazione. Primi trenta minuti importanti. Nell'ultimo quarto d'ora abbiamo rifiatato, abbiamo concesso quasi nulla. Nel secondo tempo siamo entrati come avevamo iniziato. Mettendo la partita in sicurezza. Sono molto contento. Abbiamo avuto una grandissima percentuale realizzativa. Bisogna calcolare anche il palo di Thuram. I ragazzi sono stati concentrati e in partita. Sono molto contento".

"Thuram? Ha fatto molto bene, come tutti i suoi compagni. Lui deve continuare a lavorare così, si sta togliendo tante soddisfazioni con quello che è già riuscito a vincere all'Inter. Deve continuare così. Due step in avanti della squadra? Ero molto fiducioso per come li avevo visti in questi giorni. Ero abbastanza sicuro e positivo stamane. Avevo visto i ragazzi molto molto bene in campo. Migliore in campo? Fatelo voi, posso fare i complimenti per l'approccio alla gara e per come si sono allenati. Ne avevo altri in panchina, devo fare le mie scelte. Adesso avremo tre giorni di meritato riposo. Da martedì ricominceranno gli allenamenti, qualcuno rimarrà. I ragazzi della Primavera ci daranno una mano", ha spiegato mister Inzaghi a Inter TV.