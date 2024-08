La prima vittoria in campionato non poteva che essere a San Siro, nell'abbraccio dei 70.000 tifosi nerazzurri accorsi in una calda serata di fine agosto a tifare l'Inter del loro cuore. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra a Inter TV: "Era importantissimo ripartire dai tre punti. Ero abbastanza tranquillo, abbiamo fatto un'ottima settimana. A Genova siamo mancati sugli episodi nel finale. Oggi siamo stati bravi contro un avversario che è venuto a fare la sua gara a San Siro. Dovevamo attaccare senza perdere le distanze".

"I ragazzi sono stati molto bravi. Siamo stati bravi. La prima mezz'ora molto buona. Abbiamo preso un paio di ripartenze ma siamo stati bravi a reagire. Siamo entrati con il giusto piglio. Taremi-Thuram non avevano giocato insieme in amichevole neanche un minuto. Sono molto contento degli attaccanti, di Arnautovic. Taremi è sempre al servizio della squadra, ha lavorato molto bene e deve continuare così. Ragazzo esperto con tantissimi gol. E' arrivato in una squadra che lo ha voluto, si sta mettendo al servizio nel migliore dei modi. A Genova mancava un minuto alla fine, ci siamo leccati le ferite. Abbiamo trovato una squadra ottima che non ha mollato fino alla fine. Ne abbiamo parlato tanto con i ragazzi. Condizione ottimale? Manca qualche partita, il calcio d'agosto è molto difficile per le temperature e per le preparazioni da ultimare. Tanti giocatori sono arrivati in ritardo, ho visto grandissima disponibilità da parte loro. Per me e per il mio staff è quello che conta", ha concluso Inzaghi a Inter TV.