L'Inter conquista i tre punti contro il Torino a San Siro e si regala una pausa per le Nazionali serena. Una prestazione firmata da una bella tripletta di Marcus Thuram. Ecco come l'ha commentata Simone Inzaghi a Inter TV: "Continuità nei risultati? Molto soddisfatto, è la terza vittoria in una settimana. Sappiamo che dobbiamo continuar e il nostro percorso e che dobbiamo lavorare per limare determinati episodi successi a Udine e oggi. L'obiettivo è quello di crescere e vincere più partite possibili".

"Abbiamo fatto un'ottima gara, la continuità delle prestazioni è la cosa che mi rende più felice. Due episodi ingenui, come si rimedia? Con il lavoro, stiamo lavorando tanto in campo e con i video. Nonostante le fatiche. Era la settima partita ravvicinata. Stiamo pagando tutto quello che possiamo pagare. Dobbiamo fare qualcosa in più nella fase di non possesso, in quella di possesso stiamo andando bene invece", ha concluso Simone Inzaghi.