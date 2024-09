Inzaghi, che bordata: “Non leggo un certo giornale. Mi hanno fatto vedere che ha scritto…”

Simone Inzaghi, dopo la splendida partita di Manchester, si toglie qualche sassolino. Critiche eccessive per il pareggio di Monza e per la gestione della rosa? I cambi, all'Etihad, sono sembrati azzeccatissimi malgrado i soliti criticoni che commentano sempre con il senno di poi. E stavolta il mister non le manda a dire.

"Nonostante tutto non mi danno sufficiente fiducia? Ma no. Lo sappiamo che a volte si è condizionati dal risultato. Dopo Monza ho letto 'Inzaghi, turnover sbagliato'. Anzi, me l'hanno fatto vedere perché io non leggo tanto soprattutto quel giornale. Ma c'era scritto e l'ho letto. Si cerca sempre di capire, stasera dipendeva dal risultato. Ma insieme al mio staff eravamo convinti delle scelte prese e i ragazzi sono stati bravi".